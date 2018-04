Il mardi restan blers passagiers per terra.

Da las annullaziuns sajan pertutgads radund 90’000 passagiers, ha communitgà la societad aviatica. Appellà a la chauma ha Verdi, il sindicat dal sectur dals servetschs. Cun l’acziun avant la terza runda da tractativas per il servetsch public, vul el far pressiun sin ils patruns, uschia Verdi. Il sindicat pretenda, per ils 2,3 milliuns d’emploiads dal stadi, sis pertschient dapli paja, en mintga cas almain 200 euros al mais dapli. En las emprimas duas rundas da tractativas n’avevi dà nagina avischinaziun.

Absolutamain inacceptabel

Mesemna duai il traffic aviatic puspè funcziunar tenor plan. La Lufthansa protestescha cunter la chauma. I saja absolutamain inacceptabel ch'il conflict vegnia reglà sur ils passagiers. La Lufthansa na saja gnanc partida en quest conflict da paja, hai gì num da la vart da la societad aviatica.

