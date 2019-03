La Lufthansa stritga 22 sgols ch'avessan duì parter glindesdi da Frankfurt; radund 2'000 passagiers sajan pertutgads. Quai ha ditg in pledader da la societad aviatica. La raschun è in problem da software tar la controlla tudestga dal traffic aviatic. La software furniva als pilots tut las infurmaziuns necessarias per il sgol. Quai èn per exempel tip d'aviun, traject da sgol ed il temp da sgol spetgà. Tut ils auters sistems da segirezza stattan vinavant senza restricziun a disposiziun. Sgular saja dentant vinavant segir, ha il pledader da la Lufthansa assicurà.

