Tenor il nov minister da l'exteriur tudestg, Heiko Maas, n'han las elecziuns en la Russia betg correspundì als standards europeics. D'ina concurrenza politica faira na possian ins franc betg discurrer en tut ils puncts, ha Maas commentà il glindesdi las elecziuns – durant l'inscunter dals ministers da l'exteriur da l'Uniun europeica. Er ch'ins haja pudì eleger sin la peninsla da la Crim che la Russia haja annectà illegalmain, n'è per Maas betg correct.

Tuttina veglia el mantegnair il dialog cun Wladimir Putin, che resta suenter las elecziuns vinavant en uffizi. «La Russia vegn a restar in partenari difficil. Ma tuttina è il dialog cun la Russia necessari per chattar ina schliaziun per ils gronds conflicts internaziunals.» Ins spetgia contribuziuns constructivas da la Russia. E quai dapli ch'en il davos temp.

Cler resultat, ma er correct?

Putin ha la dumengia cleramain gudagnà l'elecziun. Quai cun bunamain 77% da las vuschs. Observaturs da las elecziuns rapportan dentant da pli che 1'500 irregularitads.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Exteriur La Russia ha elegì – Putin è il vegl ed il nov president

RR novitads 11:00