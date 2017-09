Macron e Barnier crititgeschan pled da May

Emmanuel Macron e Michel Barnier èn cuntents che Theresa May è s'avischinada a l'UE, ma i dat er critica.

Suenter il pled da May davart il Brexit ha il president franzos Manuel Macron ditg ch’el constateschia «progress e signals». Il medem temp ha Macron crititgà che dumondas centralas na sajan anc adina betg scleridas. Quai saja surtut il cas per ils dretgs futurs dals 3,2 milliuns burgais da l’UE en la Gronda Britannia, las pretensiuns finanzialas envers Londra ed il status da l’Irlanda dal Nord.

Era per il schef-negoziader da l’UE, Michel Barnier, è il pled da May da princip constructiv. Ma ussa duaja quel anc vegnir translatà en posiziuns da tractativa concretas. Tenor il schef da la partida dals Labours, Jeremy Corbyn, n’ha il pled da May purtà nagina clerezza co ch’i duai – concretamain – ir vinavant cun las tractativas davart il Brexit.

