Macron e May: dapli protecziun sin ils cunfins

Il president franzos Emmanuel Macron è tar sia emprima visita uffiziala en Gronda Britannia s’inscuntrà cun la primministra Theresa May. Tema central è stà l’immigraziun.

Tar sia emprima visita uffiziala è il president franzos s'inscuntrà cun la primministra britannica Theresa May. Il tema central è stà l'immigraziun: Per la segirtad dals cunfins paja la Gronda Britannia ulteriurs 50 milliuns a la Frantscha. Ils daners duain cunzunt vegnir investids per saivs ed indrizs da video. Macron e May han suttascrit ina cunvegna davart l'immigraziun che duai cumplettar las veglias cunvegnas da Le Touquet dad avant 15 onns.

Plinavant duain ils dus pajais collavurar pli stretg tar la defensiun, perscrutaziun ed areguard il cumbat dal terror.

RR novitads 06:00