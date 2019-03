En ina columna da gasetta sa drizza Emmanuel Macron a tut ils burgais europeics ed el pretenda d'instradar immediat in plan per ina nova Europa. Il text cumpara oz en 24 linguas, en gasettas impurtantas da tut ils 28 pajais commembers da l'UE. Il president franzos appellescha als burgais europeics, da betg laschar pender il chau.

Protecziun da la democrazia

Tranter auter pretenda Emmanuel Macron ch'i vegnia fundà in'agentura per la protecziun da la democrazia. L'agentura duai esser abla da trametter experts en mintga pajais da l'UE, per garantir ch'elecziuns vegnian realisadas a moda correcta. La finanziaziun da partidas europeicas entras «pussanzas estras» duai vegnir scumandada.

Preferir interpresas europeicas

Macron vul ch'interpresas europeicas vegnan preferidas tar incumbensas publicas. Exempel sajan qua ils Stadis Unids e la China. Plinavant duain ils «gigants d'internet» vegnir survegliads meglier. Innovaziun stoppia il medem mument dentant vegnir promovida.

Dapli expensas militaras ed uffizi d'asil communabel

Er en la politica da defensiun stoppia l'Europa sa tegnair pli fitg ensemen. Er ils Brits cumpiglia Macron qua. Finamira saja d'auzar las expensas per il militar, da far diever da la clausula davart la defensiun communabla. Macron ha er proponì ina polizia da cunfin communabla ed in'uffizi d'asil europeic. I dovria solidaritad europeica survegliada dal Cussegl europeic per la segirezza interna.

