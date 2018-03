Malala Yousafzai è per l’emprima giada suenter l’attatga sin ella returnada en il Pakistan. Il 2012 aveva ils Taliban attatgà la purtadra dal premi Nobel.

Detagls da ses viadi na communitgescha il Pakistan betg, per proteger la dunna da 20 onns. Quai ha ditg in pledader da la regenza pakistana. La dunna giuvna resta per quatter dis en il pajais, tranter auter duai ella era s’inscuntrar cun il primminister dal pajais Shahid Khaqan Abbasi. Accumpagnada vegn Malala da ses geniturs.

Damai cha Malala Yousafzai era s’engaschada da giuvna per la scolaziun da mattas, aveva in commember da la gruppaziun islamista radicala Taliban sajettà l’october 2012 ad ella en il chau. Malala ha survivì, è vegnida tractada en la Gronda Britannia e studegia uss ad Oxford. Per ses engaschi è ella vegnida undrada il 2014 cun il premi Nobel da la pasch.

