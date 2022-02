Aura extrema sco inundaziuns e stemprads han chaschunà en l'Europa tranter 1980 e 2020 donns economics da radund in mez billiun euros.

En 27 pajais da l'Uniun Europeica sco er la Svizra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e la Tirchia muntant ils custs tut en tut 450 fin 520 milliardas euros.

Quai mussa ina nova analisa da l'agentura da l'ambient europeica EEA.

Stimà 3% da tut ils eveniments d'aura extrema eran responsabels per bun 60% da tut ils donns economics. En quest spazi da temp hai dà 85'000 fin 145'000 mortoris pervia da malauras, da quai èn 85% sulettamain d'attribuir ad undas da chalira sco quella dal 2003.

Ils pli gronds donns en la Germania

Ils pli gronds donns economics dals 32 stadis analisads ha la Germania nudà – Quai cun bun 110 milliardas euros. Sin plazza dus e trais suondan la Frantscha e l'Italia. Be in quart fin in terz dals donns totals sajan stads assicurads, scriva la EEA. Sch'ins metta dentant ils donns en relaziun cun il dumber d'abitantas ed abitants ha la Svizra nudà ils pli gronds.

Tenor l'organisaziun da l'aura mundiala è il dumber da catastrofas d'aura creschids marcantamain ils davos 50 onns, e quai sin l'entir mund.