WHO avertescha da la malsogna sumeglianta al sindrom da Kawasaki

L'organisaziun mundiala da la sanadad WHO è inquietada davart ina rara malsogna tar uffants che pudess avair in connex cun il coronavirus. I dettia indizis sin colliaziuns tranter il virus e cas da malsogna, ha ditg il schef da la WHO, Tedros Ghebreyesus.

L'avrigl han medis britannics fatg attent sin la malsogna. Ils sintoms da la malsogna sajan sumegliants al sindrom da Kawasaki. Ils uffants pertutgads hajan fevra ed inflammaziuns. Fin uss hajan 230 uffants en l'Europa la malsogna ed entant è ella er cumprovada tar passa 100 minorens a New York. Plirs uffants èn gia morts. Il schef da la WHO, Tedros Ghebreyesus, ha appellà als medis da l'entir mund da collavurar per chapir meglier questa malsogna.

