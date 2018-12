Il november è la dumonda per autos novs en l'Uniun europeica sa sbassada il terz mais en seria. Per la federaziun da branscha èn las novas reglas da svapurs responsablas per la reducziun.

La dumonda per autos novs è ida enavos en tut ils 5 martgads impurtants – la Germania la Frantscha l'Italia la Spagna e la Gronda Britannia – e quai gist per 8% sin radund 1,12 milliuns.

En il november han sulet Daimler (3,3%) e Toyota (3,8%) anc pudì notar in augment. Ils ulteriurs producents tudestgs han stuì magunar in sbassament. Tar VW è il dumber sa sbassà per stgars 11% e tar BMW per 2,8%.

