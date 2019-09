Sco quai ch'il president american, Donald Trump, ha communitgà via twitter, haja el dà liber las reservas d'ieli per il cas da basegn. Davart la quantitad n'haja el anc betg decidì, ma quella vegnia ad esser gronda avunda per proveder bain ils martgads d'ieli.

Raschun per quella mesira è, ch'i vegn spetgà ch'ils pretschs per ieli s'augmentian suenter l'attatga sin la raffinaria d'ieli en l'Arabia Saudita. Quella raffinaria è responsabla per radund 5% da la producziun globala d'ieli. L’Arabia Saudita ha annunzià da franar la producziun da la raffinaria temporarmain.

Ieli custa 10% dapli

Temporarmain èn ils pretschs d'ieli s’augmentads per 20%, avant ch’els èn puspè sa sbassads. Actualmain custa in barrel da la marca «Brent» bunamain 11% dapli, numnadamain 66 francs ed 80 raps. Quai è il pli aut stan dapi mez fanadur. In barrel correspunda a 159 liters.

Las reservas strategicas d'ieli mineral dals Stadis Unids cumpiglian tenor il ministeri d'eniergia radund 630 milliuns barrels. L'Arabia Saudita ha tenor la OPeC producì l'ultim mais radund 9,8 milliuns barrel ieli mineral per di.

Rebells da Huthi responsabels per l'attatga

Entant han ils rebels da Huthi surpiglià la responsabladad per l'attatga sin la raffinaria d'ieli. Quai sco vendetga, perquai che l'Arabia Saudita sustegnia las truppas da la regenza en il Jemen che cumbattan ils rebels da Huthi.

