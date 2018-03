Suenter la greva schleppa tar las elecziuns dal parlament en l'Italia è l'anteriur primminister da l'Italia, Matteo Renzi sa decidì da sa retrair da la testa dal Partito Democratico.

Igl èn stads quatter grevs, dentant bels onns

A la gasetta «Corriere della Sera» ha Renzi confermà avant la sesida da la partida, ch'el na stettia betg a disposiziun per ina reelecziun sco president da la partida.

Renzi aveva annunzià sia demissiun gist suenter las elecziuns d'avant in'emna. Ils socialdemocrats eran vegnids sin in schlet resultat istoric da be 19%. «Uss èn auters vidlonder», ha ditg Renzi. Il medem mument ha el puspè accentuà che sia partida na vegnia betg a sustegnair il moviment critic vers l'Europa, «Cinque Stelle» cun ina coaliziun.

Il moviment «Cinque Stelle» sco era la coaliziun da mez cun la dretga ch'èn ils victurs da las elecziuns dovran dentant sustegn dad autras partidas per pudair reger. Il Partito Democratico vala sco unic partenari che pudess procurar per els per ina pluralitad en il parlament.

Renzi è sta dal 2014 fin il 2016 schef da regenza e blers han sperà ch'el mainia l'Italia or da la crisa.

