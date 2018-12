cuntegn

Exteriur - May gudogna votum da disfidanza

La primministra britannica Theresa May ha gudagnà il votum da disfidanza per ses uffizi sco scheffa da la partida da la regenza conservativa. Dals 317 deputads en il parlament han 200 vuschà per ella, 177 encunter. Uschia ha communitgà la partida Tory suenter la votaziun.