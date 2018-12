Sche la Gronda Britannia avess da votar anc ina giada sch'ella vul sortir da l'UE u betg tema Theresa May donns irreparabels per il pajais. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA.

Theresa May sa dosta vinavant per la cunvegna tar il Brexit ch'ella ha tractà cun l'UE.

In segund referendum faschess donns irreparabels a l’integritad da la politica britannica e spartess il pajais anc dapli. Quai di la primministra Theresa May en in pled ch’ella tegna questa saira en il parlament e ch’è vegnì publitgà per part ordavant.

May emprova vinavant da persvader il parlament d’approvar la cunvegna dispitaivla davart il Brexit. L’emna passada aveva la primministra gudagnà in votum da disfidanza.

La Gronda Britannia aveva votà il 2016 cun maioritad stretga da sortir da l'Uniun europeica UE.

