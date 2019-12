En connex cun il mazzament dal schurnalist Jamal Khashoggi ha in dretgira en l'Arabia Saudita condemnà a la mort tschintg persunas. Sco quai che la procura publica a Riad ha communitgà sajan trais ulteriuas persunas vegnidas sentenziadas a totalmain 24 onns praschun perquai ch'els hajan zuppentà il crim. Dus cussegliaders stretgs dal prinzi Mohammed bin Salman èn vegnids libers.

ONU vesa mussaments che prinzi saja involvì

L'october 2018 è Khashoggi vegnì mazzà en il consultat saudiarabic ad Istanbul entras in commando spezial da l'Arabia Saudita. Anc adina betg cler è tgi che ha dà il cumond per il mazzament. Organisaziuns per dretgs umans han renfatschà a las autoritads saudiarabas ch'ellas impedeschian ch'il cas possia vegnir examinà endretg.

Il prinzi Mohammed bin Salam ha surpiglià la responsabladad per il murdraretsch, ha dentant snegà d'avair dà il cumond. La correspundenta speziala da l'ONU, Agnès Callamard è da l'avis ch'i dettia indizis credibels che mussian ch'il prinzi persunal saja responsabel.

Legenda: Agnès Callamard, la correspundenta speziala da l'ONU è da l'avis che Mohammed bin Salam ha dà il cumond per laschar mazzar Khashoggi. Keystone

Ord l'archiv da SRF:

RTR novitads 12:00