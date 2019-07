Sche pops survegnan nutriment cun zutger u dultschifitgant enstagl da latg-mamma po quai augmentar per l'entira vita il ristg per surpaisa u caries.Da qua admonescha l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO. Ella cusseglia perquai da sulettamain tezzar ils uffants ils emprims mais suenter la naschientscha.

Per il studi ha la WHO intercurrì radund 8'000 products ch'èn vegnids producids a moda industriala. Quai ord passa 500 fatschentas en las citads da Vienna, Sofia, Budapest e Haifa. En bun la mesadad da quels era passa in terz da l'energia zutger. Quai saja problematic – cunzunt sch'ils products fetschian reclama ch'els sajan er adattads per uffants sut 6 mais.

La WHO pretenda perquai che las bavrondas dultschidas vegnian marcadas cun indicaziuns correspundentas. Tenor las statisticas da la WHO ristgia l'Europa che l'aspectativa da vita sa reduceschia pervia da problems da surpaisa.

