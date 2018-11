En ses pled a la commemoraziun dal tschientenari da l'emprima guerra mundiala a Paris ha Macron ditg, ch'ils vegls demons s'auzian puspè, pronts per cumplenir lur ovra da caos e mort. Plinavant ha el er numnà las sfidas actualas sco il stgaudament dal clima, la povradad, fom e las inegualitads.

Er la chanceliera tudestga Angela Merkel ha avertì da crudar enavos en il naziunalissem. Nua che despotissem naziunal ed arroganza militara possian manar, haja l'emprima guerra mundiala mussà, ha ditg Merkel tar in forum da pasch a Paris. Ella saja perquai inquietada ch'il patratgar cun in orizont fitg stretg sa derasia e che las relaziuns vicendaivlas tranter ils pajais vegnan ignoradas.

Trump attatga Macron

l president american Donald Trump ha, strusch ch'el è arrivà a Paris crititgà il president franzos pervia da sia pretaisa da fundar ina armada europeica.

Macron hajan annunzià che l'Europa duaja formar in agen militar per sa proteger dals Stadis Unids, la China e la Russia. Quai saja «fitg offendent», uschia Trump via «Twitter». L'Europa stoppia l'emprim forsa pajar ina faira contribuziun a la NATO.

Macron aveva ditg avant ch'i dovria in'Europa che possia defender sa sezza senza stuair depender dal tuttafatg dals Stadis Unids.

Il president russ, Wladimir Putin, perencunter beneventa la proposta da Macron. Per rinforzar il mund multipolar saja l'idea da la Frantscha in process positiv, uschia Putin.

