Merkel gudogna duel da televisiun

La chanceliera tudestga Angela Merkel ha gudagnà il sulet duel a la televisiun cunter ses contrahent Martin Schulz. Tenor in'enquista da l’emettur ARD ha la scheffa da la CDU survegnì in sustegn da 55% e Schulz da 35%.

Tenor ZDF èsi stà pli stgars: là ha Merkel survegnì 32% e Schulz 29%. 39% dals dumandads èn stads intscherts.

Tranter auter han els discutà davart la crisa da fugitivs. Merkel ha suttastritgà che la cunvegna cun la Tirchia saja stada correcta. Schulz ha crititgà che Merkel n’haja betg integrà avunda ils vischins europeics en questa dumonda.

In duel pauc spectacular

Cun tensiun è il duel tranter Merkel e Schulz vegnì spetgà. Bun 15 milliuns persunas han guardà la discussiun sin in dals quatter emetturs da televisiun che han mussà live il sulet duel da televisiun. La fin finala è il duel dentant stads pauc spectaculars e senza grondas emoziuns. Sco quai che Casper Selg, anteriur correspundent dad SRF a Berlin di, èsi na betg stà da spetgar insatge auter. La CDU e la SPD furmian ensemen la regenza, uschia eri cler ch’i na dat betg grondas differenzas d’opiniuns.

« Jau crai che quest duel è vegnids survalità massivamain. » Casper Selg

anteriur correspundent dad SRF a Berlin

Tenor Casper Selg èsi stà in duel equivalent. Omadus han fatg ina buna impressiun. Schulz sco era Merkel han persvadì cun lur cumpetenza tar differents temas El valiteschia il duel sco pari cun in lev avantatg per la chanceliera tudestga. Adina cura Schulz haja empruvà d’attatgar Merkel, haja lezza reagì fitg suveran.

