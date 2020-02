cuntegn

Mesemna da la tschendra - Dal desister da café fin murir da la fom – gigina e religiuns

Oz è la mesemna da la tschendra, quai munta 40 dis far gigina fin Pasca – en mintga chass tar ils Cristians. Tar tschellas quatter religiuns mundialas vesa far gigina e lur festas ora in zichel auter.