Dapi mesanotg vala per tut las 279 vischnancas dal Tirol ina quarantina. Persunas na dastgian betg pli bandunar las vischnancas. Sch'i saja pussibel duajan els ir en là tar il medi, en l'apoteca u a cumprar mangiativas. Quai ha il president dal Triol Günther Platter communitgà ier saira via Facebook.

Las vischnancas dastgan be vegnir bandunadas sch'i va per cuvrir il provediment da basa u per ir a lavurar el proxim lieu ch'è il pli datiers. Plinavant dastgan be persunas ch'èn da chasa en il Tirol u persunas che lavuran en instituziuns ch'èn fitg impurtantas per l'infrastructura entrar en il Tirol.

En il Tirol èn actualmain 474 cas confermads. Quai èn dapli che en tut tschellas regiuns da l'Austria.