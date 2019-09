Dumengia suentermezdi è stada ina festa da commemoraziun sin il glatscher dal Pizol sin 2’800 meters sur mar per ils glatschers che svaneschan. Radund 250 persunas han fatg part da la festa da commemoraziun. Quest’acziun ha tranter auter, l’organisaziun per la protecziun da l’ambient Greenpeace organisà.

En ina communicaziun hai num h’il glatscher dal Pizol vegnia a sparir fin il 2030. Il glatscher haja pers uschè bler substanza ch'i restia uss mo anc ina surfatscha en la grondezza da quatter plazzas da ballape, ha ditg il geolog Matthias Huss da la ETH Turitg.El represchentia blers ulteriurs glatschers pli pitschens che pateschan da la midada dal clima.

Stgaudament dal clima

Ils onns tranter il 2015 al 2019 èn para stads ils pli chauds dapi che las temperaturas vegnan mesiradas. Quai mussa il nov rapport davart il clima da l’organisaziun meteorologica mundiala WMO.

La temperatura media globala saja stada en ils tschintg onns pertutgads per 1,1 grads sur quella dal temp preindustrial. Per tegnair l’augment da la temperatura media fin il 2100 sut 2 grads stoppian ins triplar las stentas per reducir las emissiuns da CO2, ha ditg il directur general da la WMO.

RR novitads 15:00