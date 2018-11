Il parlament american è actualmain en mauns dals republicans. En omaduas chombras han els la maioritad. Cler ch'ils democrats vulan midar quai e survegnir il surpli. U en il senat u en la chasa da represchentants. Quai saja dentant tut auter che simpel, declera il politolog Louis Perron. La constellaziun na saja numnadamain betg sin la vart dals democrats. En la chasa da represchentants (total 435 sezs) ston ils democrats gudagnar 25 sezs per survegnir il surpli. En il senat vegnan mo in terz dals sezs (total 100 sezs) elegids da nov. E quai èn per gronda part sezs ch'èn gia en possess dals democrats.

Ils democrats ston sperar sin in'unda blaua

Far prognosas tar ils «midterms» saja fitg grev, di Louis Perron. Ils democrats stoppian dentant sperar che blers Americans hajan simplamain avunda da Trump e ch'i dattan lur vuschs al candidat democrat. Sche quai capita lura saja pussaivel ch'ina da las duas chombras vegn blaua. Per il politolog è la schanza dals democrats da survegnir in surpli dentant mo en la chasa da represchentants avant maun. In surpli dals democrats en il senat fissi in mez terratrembel politic.

Il futur da Donald Trump

Restan omaduas chombras cotschnas ha Donald Trump vinavant pli simpel da metter atras ses giavischs. Vegn dentant ina da las duas chombras blaua, lura vegn il cuntravent cunter il president american pli grond. Ils democrats pudessan, per exempel, bloccar blers giavischs da Trump.

Tar las «Midterm Elections» vai pia era per la dumonda: Quant gronda è e resta la pussanza dal president dals Stadis Unids.

Ils Rumantschs en ils Stadis Unids

Il sulet positiv vid Trump è che el ha adina in immens cletg.

Jau sper che omaduas chombras stattan en ils mauns dals republicans.

