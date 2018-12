La Svizra paja il 2018 ina contribuziun supplementara da 120 milliuns dollars per ils sforzs da franar la midada dal clima.

Quai ha annunzià Alain Berset, president da la Confederaziun, a la conferenza da clima en Pologna. Berset ha accentuà ch'i saja nairas uras da reagir.

Las consequenzas da la midada dal clima sajan da sentir e vesair per tuts.

La Svizra vul reducir las emissiuns da CO2 fin il 2030 per 50%.

Cun appels per in agir cunter il stgaudament climatic ha cumenzà la dumengia la conferenza dal clima da la ONU a Katowice. Represchentants da passa 190 pajais discutan a la conferenza, tge reglas ch’i dovra per realisar las finamiras da la cunvegna da clima da Paris.

Il 2015 èn ils schefs da stadi e da regenza vegnids perina da limitar il stgaudament da clima a maximalmain 2 grads. Quai cumpareglià cun il temp avant l’industrialisaziun. La conferenza davart il clima da l’ONU cuzza fin ils 14 da december.

