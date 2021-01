Quai munta che passa in milliun Austriacas e Austriacs han gì il virus. La virologa Elisabeth Puchhammer ha preschentà questas cifras ad in congress da vaccinar virtual.

Uschia pon en Austria gia ussa dapli ch'in milliun da la populaziun avair gì ina infecziun cun SARS-CoV-2.

60% da tut las persunas infectadas n’hajan gì nagins sintoms, uschia la virologia. Segir è che quels che han gì l'infecziun èn almain per in temp protegids d'ina ulteriura malsogna. Registrads en la statistica uffiziala èn dentant be var 400'000 cas confermads da corona.