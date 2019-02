Fugitivs renconuschids spetgan savens adumbatten sin ina schanza per cumenzar ina vita nova. Quai rapporta l'Autcumissariat da las Naziuns Unidas per ils fugitivs.

Mo tschintg da 100 fugitivs chattan in albiert durabel

Mo paucs fugitivs chattan ina nova patria en in auter pajais.

I na sa tractia en quels cas betg da persunas che ston scappar da guerra e che turnan in di enavos en lur patria, mabain da fugitivs che dovrian in nov da chasa en in auter pajais. En tut hajan 1,2 milliuns persunas tschertgà ina nova patria l'onn passà. Da quels sajan dentant sulettamain 56'000 vegni prendì si en auters pajais.

Tenor las cifras dal UNHCR han ils Stadis Unids da l'America prendì si ils pli blers fugitivs. Sco proxim suonda il Canada, la Gronda Britannia, la Frantscha e la Svezia. Il pli urgent hajan persunas da la Siria e dal Congo tschertgà in nov da chasa.

