Mintga 23 secundas mora insanua sin il mund ina persuna en il traffic sin via. La WHO, l'Organisaziun mundiala da la sanadad, concluda da questa cifra, ch'il pretsch per la mobilitad mundiala saja memia aut. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA.

En ina grafica visualisescha la WHO quantas persunas che moran sin via (stadi venderdi a bun'ura 06:26).

Mintga 23 secundas mora ina persuna insanua sin il mund en in accident da traffic – en in onn èn quai 1,35 milliuns persunas. Radund in quart dad ellas eran in viadi a pe, cun il velo u cun in töff e quai savens en pajais èn svilup. Quai resulta dal rapport global per segirezza sin via da l'Organisaziun per sanadad mundiala WHO.

Pretsch memia aut – cunzunt perquai ch'i dat cuntramesiras

Quest pretsch per la mobilitad saja memia aut, concluda la WHO – e quai cunzunt perquai ch'i dettia mesiras cumprovadas per dapli segirezza sin via.

Las regenzas stoppian far dapli per evitar accidents. Quai includia per exempel stratgias cunter charrar memia spert u sut influenza d'alcohol u dad ameglierar l'infrastructura cun vials per glieud cun velos e töffs.

Tenor la WHO enconuschian bain passa 100 pajais in obligatori da purtar tschinta, dentant be 44 pajais hajan leschas effectivas cunter charrar cun alcohol.

Las infurmaziuns en detagl Tar il rapport da la WHO (en engl.): , il link avra en ina nova fanestra

RR novitads 06:00+