Suenter la proclamaziun en l'Engalterra, è Charles III era vegnì proclamà uffizialmain sco retg en las parts dal pajais: Wales, Scozia e Irlanda dal Nord. En il Wales è la ceremonia stada en il chastè da Cardiff. Là è vegnida legida la medema decleraziun sco gia a Londra. Wales ha ina posiziun speziala, damai che Charles era enfin ussa prinzi da Wales. Quest uffizi ha ussa surpiglià il prinzi William.

Proclamaziun uffiziala a Londra

Igl è stà in act formal ch'è succedì tenor in strentg protocol. Ina cumissiun cun 200 represchentantas e represchentants da la famiglia roiala, da la politica, da la baselgia e la societad èn s'entuppads la sonda ils 10 da settember en il palaz da St. James. Sco emprim ha prinzi William suttascrit la proclamaziun. El daventa in di probabel era retg dal Reginavel Unì.

1 / 4 Legenda: Charles III e sia dunna Camilla durant la proclamaziun. Keystone 2 / 4 Legenda: Prinzi William ha suttascrit sco emprim la proclamaziun. Keystone 3 / 4 Legenda: Tuttas e tuts che spetgan la proclamaziun a Londra. Keystone 4 / 4 Legenda: Suenter la ceremonia è la proclamaziun vegnida prelegida da la lautga dal palaz St. James. Keystone

Silsuenter è Charles III vegnì tiers ed ha prendì il pled. Sco emprim ha el engrazià per tut ils messadis da condolientscha suenter la mort da Queen Elizabeth II ed ha lura engirà da vulair deditgar sia entira vita a sia nova incumbensa sco retg. El veglia cuntinuar cun l'ovra da sia mamma che saja stada in idol.

audio Charles III: «Jau sun fitg pertschert da questa gronda ierta e la gronda responsbladad» 00:18 min, ord RTR Audio dals 10.09.2022. laschar ir. Durada: 18 Secundas.

Per l'emprima giada en l'istorgia da la monarchia britannica è l'entira ceremonia vegnida emessa live da plirs emetturs da televisiun. La proclamaziun è er vegnida prelegida da la lautga dal palaz, nua che millis persunas spetgavan sin quest mument.

Charles erta milliuns glivras

Cun la mort da la Queen erta ses figl Charles il Terz er ina facultad da milliuns glivras. Sco retg na sto el er betg pajar 40% taglia sin l’ierta.

D’engraziar ha la chasa roiala quai a l’anteriur primminister John Major. Il politicher conservativ aveva argumentà questa regla il 1993 cun il fatg che la facultad da la famiglia roiala pudess uschiglio vegnir manizzada sur generaziuns. En ina cunvegna dal 2013 hai num ch’i na fiss cleramain betg approprià da far pajar taglia, cunquai che las valurs da facultad da la regina tutgian ad ella sco suveran e betg sco persuna privata.

Cassis ha gratulà al nov retg

Ignazio Cassis ha gratulà a Charles III en num dal Cussegl federal e da la populaziun svizra. El trametta via Twitter be ils megliers giavischs.

Er l'ambassada svizra a Londra ha gratulà al retg e giavischà ad el ina regenza lunga e ventiraivla. plinavant ha l'ambassada condolà pervi da la mort da Queen Elizabeth.

La curunaziun uffiziala suonda

Sper la proclamaziun suonda anc l'encurunaziun uffiziala – il termin n'è dentant anc betg enconuschent. Plinavant sin il program è in inscunter cun la primministra Liz Truss e ses cabinet. Gia venderdi ha il retg discurrì cun la primministra. Ils proxims dis vegn Charles III a far in viadi da cordoli tras il Reginavel Unì.

Emprim pled suenter la mort da Queen Elizabeth II

En ses emprim pled a la naziun è Charles III sa drizzà directamain a sia mamma morta, Queen Elizabeth II. «Charischma mamma, entant che ti cumenzas tes ultim viadi vers mes char bab trapassà, vi jau dir be insatge: grazia. Grazia per tia amur e tes sacrifizi per nossa famiglia e per tut las naziuns che ti has servì en tut quests onns», ha ditg Charles III. El sappia che la mort da sia mamma provocheschia in grond cordoli en ses pajais ed en il rest dal mund. Ed el partia questa malencurada.

03:40 video Charles III sa drizza a la naziun Or da Tagesschau dals 09.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 40 Secundas.

Mantegnì l'empermischun da sia mamma

En ses pled en la televisiun ha il nov retg britannic renovà l’empermischun che sia mamma aveva fatg da metter sia vita en il servetsch dal pievel. El empermettia da respectar la constituziun, uschia sco che la regina sezza haja fatg cun gronda premura. Ses titel ch’el ha gì enfin ussa ha Charles surdà uffizialmain a ses figl William ch’è uschia daventà il nov prinzi da Wales. Queen Elizabeth II è morta gievgia cun 96 onns.