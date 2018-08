En il process enturn il med per extirpar zerclim che cuntegn glifosat, ha ina dretgira da la California chastià Monsanto. Els ston pajar in chasti da 289 milliuns dollars ad in um che ha survegnì cancer.

La fatschenta haja manchentà d'avertir ils utilisaders dal med da zerclim davart ils ristgs da cancer che vegnan chaschunads, ha decidì la dretgira. L'um era in pedel en ina scola ed haja duvrà passa 30 giadas il med cunter zerclim. El ha renfatschà a Monsanto ch'el haja survegnì il cancer «Non-Hodgkin-Lymphom» pervi dal diever da quest med.

Monsanto ha gia annunzià da far recurs cunter la decisiun. Ils products n'hajan in'istorgia da passa 40 onns cun in diever segir e sajan vinavant in med impurtant, potent e segir per ils utilisaders, ha Monsanto declerà. Il vicepresident da Monsanto, Scott Partridge ha plinavant ditg als schurnalists ch'ils giuraders hajan prendì ina faussa decisiun. La sentenzia na midia betg ils resultats scientifics che mussian che Monsanto n'è betg prigulus.

Scienza cuntradi

La sentenzia dad oz na mida dentant nagut vid il fatg che passa 800 studis scientifics e valitaziuns, inclus quella da l'autoritad per l'ambient dals Stadis Unids EPA, sustegnan il resultat che glifosat na chaschuna nagin cancer.

Roundup – product da success per Monsanto La dumonda sch'il med da zerclim da Monsanto, Roundup chaschuna cancer u betg è fitg dispitaivla. Malgrà ils massa studis che Monsanto citescha, ha l'agentura da la perscrutaziun da cancer da l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO classifitgà il med il 2015 sco in che «chaschuna probablamain cancer» a carstgauns.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Restanzas da glifosat nagin ristg per cancer

Malgrà ch'i sa tracta d'in cas singul e betg d'in plant collectiv, è la sentenzia brisanta per Bayer e sia figlia Monsanto, damai ch'i sa tracta da l'emprima decisiun insumma e quella pudess esser mussavia per numerus auters cas. Quest cas è vegnì tractà sco emprim perquai che l'um che ha cancer è vid murir. Perquai ha el il dretg da survegnir ina decisiun sperta. Monsanto spetgan anc passa 5'000 sumegliants plants en ils Stadis Unids.

