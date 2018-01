«Monsieur Bocuse era la Frantscha»

En la vegliadetgna da 91 onns ha il cuschinier d'elita e bab da la «Nouvelle Cuisine» Paul Bocuse stuì dar giu il tschadun.

Il papa da la gastronomia è sonda damaun mort en ses lieu da naschientscha Collonges-au-Mont d'Or. Il minister da l'intern Collomb scriva «Monsieur Paul era la Frantscha».

Bocuse è naschì il 1926 en ina famiglia da gastronoms. Schon bun nov onns cuschinava el en la cuschina da ses bap. Suenter scolaziuns tar persunas sco il cuschinier da trais stailas Eugénie Brazier in ha Bocuse surprendì il restaurant da ses geniturs ed sviluppà quel tar in tempel da gourmet cun resun mundial. Dapi 53 onns fan trais stailas Michelin omagi a la cuschina dal restaurant – in record.

In um cun resun sur ils cunfins franzos

Il cuschinier ch'era capabel da far affars s'ha però er fatg in num sur ils cunfins da la Frantscha or. Quai cun avrir restaurants en l'exteriur u cun fundar ina scola da gastronomia ni crear la concurrenza da cuschinar «Bocuse d'Or». Il 1989 ha Gault-Millau tschernì Paul Bocuse sco cuschinier dal tschientaner.

Enconuschent è l'um che vegn ozendi numnà il papa da la gastronomia tranter auter er sco confundatur da la «Nouvelle Cuisine». Ina cuschina che metta paisa sin l'agen gust da tratgas frestgas e qualitativ autas.

