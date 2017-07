Muntogna da glatsch gigantica sa statgada da l'Antarctica

En il vest da l'Antarctica è la muntogna da glatsch sa statgada da la plattafurma da glatsch cun num Larsen C.

L'institut Alfred Wegner, per la perscrutaziun polara e dal mar a Bremerhaven ha communitgà ch'ina muntogna da glatsch, ina da las pli grondas ch'i ha dà insacura, saja sa statgada da l'Antarctica.

Gia l'entschatta zercladur avevan ils perscrutaders avertì che la muntogna possia sa statgar. Gia tras quai saja il privel qua ch'il livel da la mar possia s'auzar. Quai possia dentant plinavant destabilisar la plattafurma da glatsch Larsen C, e procurar che lezza crodia ensemen cumplettamain. Sche tut ils glatschers che vegnan oz pigliads si da Larsen C culassan en la mar, sche s'auzass il livel da la mar per radund 10 centimeters.

Larsen C è la pli gronda plattafurma da glatsch en l'Antarctica. La muntogna da glatsch sa statgada ha ina surfatscha da 5’800 kilometers quadrat. Quai è radund in dieschavel da la surfatscha da Larsen C e pli u main uschè grond sco il chantun da Berna. Tenor ils perscrutaders sa muventa la muntogna da glatsch ussa vers nord. I vegnia a cuzzar 2 fin 3 onns fin ch’ella saja luada.

Duas plattafurmas pli pitschnas da la vart da l'ost da l'Antarctica èn gia collabadas. 1995 è quai stà Larsen A, set onns pli tard Larsen B. L'Antarctica è pertutgada fitg ferm dal clima che sa stgauda. Ella tutga tar las parts sin il planet che sa stgaudan il pli svelt.

