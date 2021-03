Dapi il prim da favrer è tut sa midà per il Myanmar, il pajais en il sidost da l'Asia ch'è cunzunt enconuschent pervi da sia scheffa da la regenza e purtadra dal premi nobel da pasch, Aung San Suu Kyi.

Cun forza èn la dunna da 75 onns e sia regenza vegnidas arrestadas quella notg dal prim da favrer cun l'argument, ch'ella haja manipulà las elecziuns che sia partida ha gudagnà cun gronda maioritad. Il militar ha mess ella a ferm, proclamà il stadi d'urgenza per in onn e nominà in nov cabinet. Dentant vul la populaziun ina regenza civila.

Ils protests cumenzan

Millis da persunas van dapi lura sin via per pretender da laschar liber lur regenza. Il militar dovra dentant adina dapli metodas brutalas per impedir ils protests. Fin favrer dovran els per l'emprima giada er muniziun da cumbat. Dapi lura èn tschients morts.

Ils Stadis Unids da l'America han gia instradà sancziuns cunter il militar dal Myanmar. Er il Cussegl da segirezza da l'ONU fa squitsch, dentant betg a moda unida. La China ubain la Russia na vulan betg sa maschadar en ils conflicts dal Myanmar.

Populaziun cunter militar

Perquai saja da spetgar pauc sancziuns davart da l'ONU, di l'experta da SRF per il sidost da l'Asia, Karin Wenger. «Il militar vul cun tutta forza impedir che la populaziun haja la pussanza e la populaziun vul cun tutta forza impedir ch'il militar surpiglia puspè il pajais», di ella.

La populaziun haja uss vivì 10 onns en ina democrazia e na veglia betg turnar en in reschim militar. La dumonda saja dentant, quant ditg che la populaziun possia tegnair ora la situaziun. «Quant ditg pon els anc protestar e demonstrar? Be sch'els dumognan quai, pon els er puspè far cupitgar ils generals». L'experientscha haja dentant deplorablamain mussà, ch'ils generals da putsch gudognian per il pli.