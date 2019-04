Er en ina segunda emprova n'ha il parlament britannic betg pudì sa cunvegnir ad in'alternativa per la cunvegna da sortir da l'UE da la primministra Theresa May.

Il parlament da la Gronda Britannia ha ditg per la segunda giada «na» a las alternativas tar la cunvegna da Brexit da Theresa May.

Il parlament britannic refusa ina segunda giada las alternativas tar la cunvegna da sortir l'UE da la primministra Theresa May

Quai suenter che la cunvegna da Brexit existenta aveva fatg gia per la terza giada naufragi

Chatta il parlament betg svelt ina schliaziun smanatscha ils 12 d'avrigl ina sortida senza cunvegna

La chombra da deputads ha refusà ier saira tuttas quatter propostas a votaziun. Nagina proposta haja survegnì ina maioritad en la chombra ha il parlament a Londra communitgà.

Cun 276 cunter 273 vuschs ha la proposta da restar en in'uniun da duana cun l'Uniun europeica suenter il Brexit fatg naufragi be per paucas vuschs. Refusà il pli cler ha il parlament da restar en il martgà naziunal cun l'UE enstagl da l'uniun da duana. Era la proposta per ina segunda votaziun dal pievel n'ha chattà nagina maioritad. Ed era il plan d'annullar il Brexit per impedir la sortida senza ina cunvegna han ils parlamentaris refusà.

Gia oz cuntinuescha il parlament cun la tschertga suenter ina schliaziun. Chattà il parlament betg bainbaud ina schliaziun smanatscha ils 12 d'avrigl ina sortida senza cunvegna.

RR novitads 06:00