L'anteriur schef da la Catalugna Carles Puigdemont duai vegnir liber. Quai grazia ad in pajament da 75'000 euros. cura ch'el duai vegnir liber na san ins tenor l'advocat anc betg.

Relaschà arrest ma betg executà

La Spagna aveva pretendì l'expulsiun dal separatist. La dretgira è dentant da l'avis ch'i na saja betg legitim d'extradiziun insatgi pervia da la renfatscha da «rebelliun».

In pau auter vesa la dretgira la renfatscha da «corrupziun» En tals cas saja pussaivla da relaschar in in cumond d'arrest per l'extradiziun. E quai ha la dretgira er fatg. Perquai che las renfatschas na sajan dentant betg uschia grevas, ha la dretgira mo relaschà il cumond e n'ha betg executà el. Uschia che Puigdemont po vegnir liber cun cundiziuns.

Renfatscha da corrupziun Las autoritads spagnolas pretendan che Puigdemont haja defraudà daners en valita da pli che 1,5 milliuns francs en connex cun il referendum d'independenza da la Catalugna.

Pervia d’in cumond d’arrest europeic è Puigdemont vegnì arrestà al cunfin danais ils 25 da mars.

RR novitads 20:00