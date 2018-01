Nagin Brexit dal Brexit

Primministra Theresa May stat fidaivla a la decisiun: Ella ha refusà in'offerta dals politichers a la testa da l'Uniun europeica da sortir dal Brexit.

Il parlament haja dà la tscherna al pievel e quel haja fatg la decisiun, accentuescha primministra Theresa May en in'intervista cun la gasetta Bild. Per ella saja sco politicra lura er impurtant d'exequir las decisiuns dal pievel. Perquai stat Theresa May fidaivla a la decisiun ed refusescha in'offerta da las testas da l'Uniun europeica da sortir dal Brexit.

Il mardi avevan president dal cussegl da l'UE Donald Tusk, president da la cumissiun Jean-Claude Juncker e vicepresident da la cumissiun Frans Timmermans envidà la Gronda Britannia da turnar an l'UE. Er en La gronda Britannia sezza avevan ins discurrì davart d'in segund referendum.

Bandunar l'UE betg l'Europa

Theresa May fa dentant attent ch'ins bandunia cun la decisiun l'Eu e betg l'Europa. La segirtad e la defensiun europeica saja er en futur ina obligaziun per la Gronda Britannia.

RR novitads 09:00