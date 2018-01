Nagin privel da tsunami pli en la caribica

Avant la costa da Honduras hai dà in terratrembel da la fermezza 7,6 sin la scala da Richter. L'alarm da tsunami che quel aveva chaschunà, è entant vegnì abolì.

La Caribica è vegnida scurlattada il mardi saira d'in ferm terratrembel. Avant la costa da Honduras ha la terra stremblì cun ina fermezza da 7,6 sin la scala da Richter, rapporta l'observatori da terratrembels american. Rapports davart donns u blessads na datti il mument betg.

Per ils pajas en in radius da milli kilometers è vegnì proclamà in avertiment da tsunami – quai tranter auter en la Guatemala, la Costa Rica, il Panama u er la Cuba e la Jamaica. Entant han las autoritads però puspè pudì abolir quest alarm.

