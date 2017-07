Nagina circulaziun libra da persunas suenter il Brexit

La circulaziun libra da persunas tranter l’UE e la Gronda Britannia duai ir a fin cun la realisaziun dal Brexit.

La primministra britannica Theresa May vul terminar la circulaziun libra da persunas da l'UE il mars dal 2019, ha communitgà in pledader. Quai muntass, che la circulaziun libra da persunas finess direct suenter la sortida da la Gronda Britannia da l'Uniun europeica. Il pledader ha confermà che l'opiniun da la primministra areguard la circulaziun libra da persunas, na saja betg midada dapi ses pled da princip davart il Brexit il schaner passà. I vegnia a dar novas reglas ed in sistem da registraziun per immigrants da l'UE suenter la realisaziun dal Brexit.

L'emna passada aveva il minister da finanzas Philipp Hammond anc ditg, ch'i na vegnia betg a dar midadas immediatas da las reglas d'immigraziun. El aveva pledà per ina soluziun transitorica.

RR novitads 15:00