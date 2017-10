Cuntrari al president Catalan, Carles Puigdemont, na vul il president da la Spagna, Mariano Rajoy, nagina intermediaziun internaziunala en il conflict tranter la Spagna e la Catalugna.

La regenza spagnola na vul nagina intermediaziun internaziunala per schliar il conflict tranter la Catalugna e la regenza. Quai ha communitgà il biro dal schef da regenza Mariano Rajoy a Madrid. Puigdemont stoppia en in emprim pass respectar la lescha vertenta da la Spagna. Pir lura possia dar in dialog.

Il president da la Catalugna, Carles Puidgemeont aveva pretendì ina tala intermediaziun. En ses pled aveva Puigdemont ultra da quai crititgà retg Felipe VI. Lez haja numnadamain surpiglià la tenuta da la regenza centrala ed uschia trumpà milliuns da Catalans – enstagl dad intermediar tranter las partidas da conflict. Retg Felipe VI aveva da sia vart crititgà la regenza regiunala da la Catalugna fermamain. Quai en connex cun il referendum davart l'independenza la dumengia passada.

