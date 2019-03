Duas giadas aveva May gia fatg naufragi cun ses deal. Ina terza terrada na pudess ella strusch supportar. Ussa pudess il parlament anc votar quest'emna davart alternativas dal Brexit.

12 d'avrigl u 22 da matg

Oriundamain leva la Gronda Britannia sortir ils 29 da mars da l'Uniun europeica. L'UE ha fatg amogna a la Gronda Britannia da stuschar la data da sortida fin ils 22 da matg. Quai dentant be sut la cundiziun ch'il parlament approvescha anc quest'emna la cunvegna da sortida.

Sche il parlament votescha cunter la cunvegna, lura sto la Gronda Britannia preschentar fin ils 12 d'avrigl a la UE sche ella vul far part a las elecziuns europeicas u betg. Sche gea, pudessi il Brexit anc ina giada vegnir spustà. Sche na, lura sorta la Gronda Britannia ils 12 d'avrigl da la UE – notabene senza cunvegna.

Sortida caotica pli e pli probabla

Tenor in'auta funcziunaria è in Brexit caotic pli e pli probabel. L'UE cuntinuescha las preparativas per in tal cas – vul dir per il cas che la Gronda Britannia sorta senza cunvegna. Il glindesdi ha la cumissiun europeica publitgà ulteriur material d'infurmaziun per burgais. Talas documentaziuns decleran tranter auter co ch'ins sto sa depurtar tar viadis en la Gronda Britannia.

