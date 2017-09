Nagina restituziun per bigliets

Blers clients da la Air Berlin na survegnan betg enavos ils daners per sgols ch'èn vegnids annullads.

Radund 100-milli clients da la societad aviatica insolventa Air Berlin na survegnan betg enavos ils daners per lur sgols ch'èn vegnids annullads - quai ha confermà in represchentant da la societad tudestga. Pertutgads sajan clients ch'hajan cumprà lur bigliet avant ils 15 d'avust 2017, il di che la Air Berlin aveva annunzià sia insolvenza. Ils daners per quests bigliets van en la massa d'insolvenza da la societad aviatica. En il meglier cas survegnan ils clients pli tard sco crediturs anc ina pitschna part da quai ch'els han pajà per ils bigliets.

Per ils bigliets vendids suenter ils 15 d'avust mettia la societad da la vart ils daners. En cas d'ina annullaziun dal sgol, vegnian ils daners restituids als clients. La mesemna passada ha Air Berlin annunzià da stritgar zic a zic ils sgols a lunga distanza.

