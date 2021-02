Il roboter «Perseverance» è sa platgà cun success sin il mars. Quai ha communitgà l'agenzia astronautica americana NASA. Il roboter, ch'è partì il fanadur da Cape Canaveral, saja atterrà sin in lai sitg. Curt suenter sia platgada ha «Perseverance» gia tramess emprims maletgs giu sin terra.

Legenda: L'emprim purtret dal roboter «Perseverance». NASA

Il roboter da 2,5 milliardas dollars è vegnì construì durant 8 onns e duai tranter auter tschertgar sin il mars fastizs d'anteriura vita. Il roboter dad ina tonna è grond sco in auto pitschen, è equipà cun 23 cameras, in laser, microfons ed in pitschen helicopter.