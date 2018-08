L’agenzia astronautica NASA ha stuschà il start da sia missiun solara cun la sonda «Parker Solar Probe». Durant il start haja quai dà irregularitads, uschia ch'il mument per lantschar la racheta saja ussa passà. Tar la proxima chaschun vul la NASA empruvar anc ina giada – previs èsi la dumengia, communitgescha la NASA.

La racheta duai parter da la terra, nizzegiar la gravitaziun dal planet Venus per cuntanscher il sulegl ch'è radund 150 milliuns kilometers davent da la terra. La sonda saja uschè gronda sco in auto e duai ir uschè datiers dal sulegl sco anc mai – en in orbit cun la distanza da 6,2 kilometers dal sulegl.

La sonda duai sgular tras la sfera exteriura dal sulegl – l'uschènumnada «Corona». Ils scienziads quintan da pudair eruir tranter auter, pertge che la Corona è pli chauda che la surfatscha dal sulegl – però era dapli sur da la vita e funcziun da stailas.

Legenda: Ina impressiun construida da la situaziun, co la «Parker Solar Probe» è en l'atmosfera dal sulegl. NASA / Keystone

La missiun da la NASA n'è betg l'emprima missiun «solara» insumma. Ils onns 70 aveva quai dà duas sondas sviluppadas d'in program tudestg-american. Questas (Helios 1 e Helios 2) eran però sguladas sin ina distanza da 45 milliuns kilometers dal sulegl. Era l'agenzia spaziala europeica (ESA) planisescha ina missiun al sulegl: la «Solar Orbiter».

