Exteriur - Nato dat or dapli daners per il militar

Ils stadis da la Nato dattan or adina dapli daners per il militar en vista d'ina periclitaziun creschenta entras la Russia. Tenor emprimas calculaziuns s'augmentan las expensas per la defensiun per bunamain 4%, uschia ha ditg il secretari general da la Nato, Jens Stoltenberg.