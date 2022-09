Malgrà la gronda influenza che Michail Gorbatschow ha gì en l'istorgia russa – u gist pervia da quella – n'è Putin betg preschent a la sepultura. Durant che Gorbatschow è stà secretari general dal comité central da la partida communistica da l'Uniun sovietica è l'Unuin sovietica collabada. Putin ha ina giada numnà il collaps da l'Uniun sovietica la «pli gronda catastrofa geopolitica».

Tenor il Kreml saja Putin sin in viadi da servetsch a Kaliningrad e n'haja betg peda. La televisiun statala ha mussà purtrets, sco Putin è stà oz en l'ospital central a Moscau ed ha deponì rosas cotschnas avant il vaschè da Gorbatschow. Da vart uffiziala hai gì num che la ceremonia da sonda vegnia a cuntegnair «elements d'in funeral statal» sco per exempel ina guardia d'honur.

Sia influenza politica gieva lunsch sur la Russia ora

Dal 1985 fin il 1991 è Michail Gorbatschow stà secretari general dal comité central da la partida communistica da l'Uniun sovietica. En quella funcziun ha el lantschà in'unda da refurmas politicas ed economicas per l'Uniun sovietica.

El vala sco in dals «babs» da la Germania unida e sco persuna centrala per la fin da la Guerra fraida. Sia finamira è stada da modernisar e far pli democratic il stadi sovietic. Quel era quels onns confruntà cun grondas crisas. Per sias refurmas curaschusas ha Michail Gorbatschow retschet l'onn 1990 il Premi Nobel da la pasch.

Legenda: Michail Gorbatschow: El vala sco in dals «babs» da la Germania unida e sco persuna centrala per la fin da la guerra fraida. Keystone

Tranter il 1990 ed il 1991 è il politicher lura stà president da l'Uniun sovietica. Cura ch'el è sa retratg la fin dal 1991, è l'Uniun sovietica sa schliada pauc pli tard.

Fin tar sia mort è Michail Gorbatschow s'engaschà politicamain. Sia organisaziun è s'engaschà per valurs democraticas e per in'avischinaziun da la Russia al vest. El era er cumpossessur da la gasetta «Nowaja Gaseta», ina gasetta critica envers il Kremlin.

Or da l'archiv dad SRF