Il retg dal Broadway, il dramaticher ed autur Neil Simon è mort. L'American che ha scrit tocs da teater sco «Ein seltsames Paar» u «Lost in Yonkers» saja mort en la vegliadetgna da 91 onns en in ospital a New York. Quai rapporta la gasetta New York Times.

En sia carriera ha Simon survegnì blers premis sco Golden Globes, Emmy's, Tony's ed in premi da Pulitzer. Vitiers ha l'autur popular rimnà tantas nominaziuns sco nagin auter dramaticher. Il 1983 è in entir teater al Broadway vegnì numnà sco el.

RR novitads 20:00