Netanjahu di giu inscunter cun Sigmar Gabriel

La raschun è che Gabriel ha planisà dad er s'incuntrar cun represchentants d'organisaziuns per dretgs umans ch'èn criticas envers la regenza israeliana e che crititgeschan cunzunt la construcziun d'abitadis israelians en territoris palestinais.



Benjamin Netanjahu, il primminister da l'Israel haja gia ils dis avant mussà ch'el na saja betg d'accord cun quest inscuter da Gabriel. Quel haja argumentà ch'i saja tut normal da s'entupar cun da questas organisaziuns er en auters pajais e gia dapi onns. Sche Netanjahu detgia giu l'inscunter na saja quai dentant er nagina catastrofa, quai na midia nagut vi da las relaziuns cun l'Israel.

Tar las organisaziuns tutgan era Break the Silence (Rumper il silenzi) e Betselem che sa fatschentan a moda critica cun la politica da colonisaziun da l'Israel.

Gia il favrer aveva in inscunter dal primminister Charles Michel da la Belgia cun las duas organisaziuns manà tar in eclat. Suenter quel aveva Netanjahu zità l'ambassadur beltg per pudair admonir lez. Netanjahu ha discurrì là d'in grev affrunt.

Las relaziuns tranter la Germania e l'Israel èn il mument sut tensiun. La regenza germana aveva crititgà fermamain ina lescha da l'Israel che duai legalisar retroactiv 4'000 abitaziuns da colonists sin terren privat da palestinais.

