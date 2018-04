La lescha d'armas dal stadi federativ New York vegn pli stricta: En futur ston persunas ch'èn prechastiadas pervia da violenza a chasa dar giu tut las armas da maun.

New York rinforza la lescha d'armas

Cun questa midada da la lescha reagescha New York sin ils ultims sajettims cun blers morts.

Persunas ch'èn prechastiadas pervia da violenza domestica na duain en il stadi federativ New York posseder naginas armas pli. Quai ha il guvernatur Andre Cuomo communitgà.

Gia avant era scumandà per persunas cun tscherts chastis anteriurs da posseder armas. Persunas prechastiadas pervia da violenza faschevan però mo parzialmain part da la lescha. Uschia stuevan ellas mo dar giu las armas da maun. Il tiradur da Las Vegas ch'ha l'october passà mazzà 58 persunas saja per exempel stà in cas ch'era avant ses delict crudà en egl pervia da violenza cunter dunnas.

Reacziun sin sajettims

Cun rinforzar la lescha reagescha New York sin ils ultims cas da violenza cun armas en ils Stadis Unids. Cas sco l'attatga en ina scola a Parkland, ch'aveva gì per consequenza 17 morts ed in'unda da protests en tut ils Stadis Unids. Cuomo crititgescha en quest connex er la regenza dal president Donald Trump.

La nova unda da sajettims da massa è consternanta e che la regenza na sa metta betg en per leschas da la segirtad d'armas è insupportabel.

