Il num da la fatschenta vegn dal vitg «Maloja» en la Bregaglia. Ils schefs e fundaturs da la fatschenta eran numnadamain stads a Maloja per far il «freeriden». La regiun ha lura plaschì ad els uschè bain ch'els èn sa decidids pli tard tar la fundaziun il 2004 da numnar la fatschenta «Maloja» .

Cun forza jaura al success

Er dapi la fundaziun, cun pitschnas interrupziuns, è il Jauer Niculin Pitsch engaschà tar la fatschenta da vestgadira. L'um da 38 onns sviluppa vestgadira da sport, sco per exempel mumentan in nov dress da cursa per la naziunala americana dals biatlets.

Atgnamain era quintà che l'um da la Val Müstair fetschia sulettamain in praticum tar la fatschenta «Maloja». Ma alura ha el chattà sia dunna en la Baviera ed ensemen han els fundà ina famiglia a Rosenheim. Ed era privat en famiglia gioga il rumantsch ina gronda rolla per Niculin Pitsch:

La raschun daco ch'jau discur rumantsch cun mes uffants è perquai che la Rumantschia è mia patria, la Rumantschia è ina part da mai.

La firma «Maloja» La fatschenta da vestgadira da sport ha radund 50 collavuraturs che lavuran a la sedia principala en in pitschen vitget sper Rosenheim en la Bavaria. «Maloja» fa ina svieuta da radund 20 milliuns francs ad onn e producescha tranter auter vestgadira da sport da mountainbike, da raiver u dress da cursa lunga e biatlon.

