Il minister da l'exteriur da la Germania Sigmar Gabriel vul nizzegiar la liberaziun da Deniz Yücel sco punct da partenza per intensivar il dialog cun Ankara.

«Nizzegiar ina buna situaziun per cuntanscher ina meglra»

Uss saja il dretg mument per dar il maun a l'auter pajais, manegia Sigmar Gabriel.

Per il minister da l'exteriur da la Germania Sigmar Gabriel è uss, suenter ch'il schurnalist Deniz Yücel è puspè en libertad, il dretg mument per restabilisar il dialog cun la Tirchia. El n'enconuschia nagina meglra metoda che da nizzegiar bunas situaziun per cuntanscher anc meglras, ha il politicher da la partida socialdemocratica accentuà tar la conferenza da segirtad a Minca.

Ils discurs stoppian era tangar temas difficils, sco ina giustia independenta, ils dretgs umans ni era la libertad da las medias en Tirchia. El saja conscient, ch'ins vegnia betg direct d'accord cun la Tirchia. Senza il dialog cun la Tirchia na vegnan ins però betg vinavant.

