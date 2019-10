Ils Stadis Unids pretendan da la Tirchia da chalar immediat cun ils cumbats en il Nord da la Siria e da contrahar cun ils Curds.

Quai ha ditg il vicepresident Mike Pence glindesdi a Washington.

Pence ha ditg ch'il president american Donald Trump haja incumbensà el ed il cussegliader per segirezza naziunala Robert O'Brien da contrahar en la Tirchia.

Cun sancziuns economicas emprovan ils Americans da far squitsch. Las sancziuns èn tranter auter drizzadas cunter dus ministeris e trais ministers da la Tirchia, e pertutgan er dazis da multa sin atschal. Tenor la cumissiun per la politica exteriura na bastan quellas sancziuns cunter la Tirchia però betg. Critichers ord retschas democraticas e republicanas renfatschan a Trump da be limitar il donn.

L’emna passada ha la Tirchia cumenzà ina operaziun militara en il nord da la Siria. Avant avevan Trump ed Erdogan telefonà e para haja Trump savì da quest pass e sinaquai retratg schuldads americans ord la regiun.

Erdogan nunimpressiunà

La regenza da la Tirchia n'è betg impressiunada da questas smanatschas da sancziuns. Tgi che saja da l'avis che la Tirchia midia opiniun pervia da sancziuns economicas u embargos d'armas sa sbaglia, ha ditg il president Recep Tayyip Erdogan.

RR novitads 06:00