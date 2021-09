Cun ils oceans dal mund vai adina mender. Las mars vegnan pli e pli chaudas ed il livel crescha ad in crescher. In rapport actual da Copernicus, il servetsch che surveglia las cundiziuns en la mar da l'Uniun europeica, mussa in purtret somber.

Per consequenza ha quai ch'il livel da la mar crescha. En las regiuns enturn la Mar Mediterrana per 2,5 millimeters ad onn, sin l'entir mund per fin a 3,1 millimeters ad onn. Betg be inundaziuns daventan pli e pli in probelm, er ils animals en l'aua svaneschan e van en regiuns pli agreablas u che lur populaziun sa sminuescha.

La midada dal clima, polluziun da l'ambient e surexplotaziun han caschunà in stress nunditg per l'ocean.

Ils oceans cuvran ina gronda part da la surfatscha dal mund e reguleschan il clima. Survegliar il svilup exactamain saja decisiv per la chapientscha e per pudair reagir sin midadas.

Copernicus è il program d'observaziun da la terra da l'Uniun europeica. Sia finamira è da survegliar la situaziun actuala ed il svilup da terra, mars ed atmosfera cun agid da satellits e mesiraziuns.

